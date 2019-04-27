Путин допустил двойные пенсии для жителей Донбасса

"По поводу возможности получения пенсии и у нас, и в Украине - теоретически это возможно", - заметил президент РФ, коментируя подписанный указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.



Как сообщал УНН, Путин хочет выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре всем гражданам Украины.



Как сообщал УНН, Конгресс США осудил паспортный указ России.

Напомним, в Европарламенте считают паспортный указ России попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине.

Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.