Путин допустил двойные пенсии для жителей Донбасса

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106708 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110722 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113426 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114333 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142664 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115189 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140116 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144966 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130359 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130382 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 марта, 12:17 • 102610 просмотра
Актуальное
Путин допустил двойные пенсии для жителей Донбасса

Путин допустил двойные пенсии для жителей Донбасса

Киев  •  УНН

 • 18033 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин допускает, что пенсионеры на оккупированном Донбассе после получения паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"По поводу возможности получения пенсии и у нас, и в Украине - теоретически это возможно", - заметил президент РФ, коментируя подписанный указ об упрощении получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

Как сообщал УНН, Путин хочет выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре всем гражданам Украины

Как сообщал УНН, Конгресс США осудил паспортный указ России.

Напомним, в Европарламенте считают паспортный указ России попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине.

Напомним, 24 апреля Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

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