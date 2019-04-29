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Рева: на оккупированных территориях не все украинцы получают пенсии

Рева: на оккупированных территориях не все украинцы получают пенсии

Киев  •  УНН

 • 13251 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Не все украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, получают пенсии. Об этом написал министр социальной политики Андрей Рева на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Действительно, не все граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, на сегодняшний день получают пенсию от Украинского государства. Почему так происходит? Причины для этого разные. Некоторые люди из-за физической немощи не могут пересечь линию разграничения, а некоторые - в результате сознательного нежелания ее пересекать из-за страха встречи с украинскими правоохранителями", - написал Рева.

Он также отметил, что тем гражданам Украины, которые с оружием в руках воюют против собственной страны, платить пенсии недопустимо.

Кроме, того он заявил, что украинская власть должна осуществлять дифференцированный подход к своим гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях.

"Тем, кто стал заложником ситуации, - максимальная поддержка и защита со стороны государства, а тем негодяям, кто сознательно помогает оккупантам, необходимо продемонстрировать силу Закона", - написал Рева.

Также он добавил, что всем гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, пенсии по личному обращению выплачиваются на территории, подконтрольной правительству.

Напомним, президент РФ Владимир Путин допустил, что пенсионеры на оккупированном Донбассе после получения паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию.

Украинские Национальные Новости

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