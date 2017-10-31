Розенблат подал в суд на НАПК из-за Холодницкого

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблата в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Назара Холодницкого, голову квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталия Грушковського и Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Нардеп в частности в своем иске просит суд признать противоправными действия НАПК относительно предоставления разъяснения Н.Холодницкому об отсутствии нарушений законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О прокуратуре" во время занятия им должности в органах прокуратуры и одновременно должности первого вице-президента "Федерации футбола Украины".

"Также Борислав Розенблат просит суд признать противоправной бездеятельность НАПК по неустановлению имеющегося конфликта интересов, нарушений норм этического поведения и политической нейтральности Назаром Холодиницким во время одновременного пребывания на должностях в органах прокуратуры и ФФУ", - отмечается в сообщении.

Нардеп также хочет, чтобы суд признал противоправной бездеятельность, чтобы НАПК в связи с невынашиванием предписаний голове квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Генеральному прокурору Украины о нарушении руководителем САП требований законодательства.

Отмечается, что предварительное судебное заседание назначено на 28 ноября.

Как сообщал УНН, защитники подали апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, который положил на народного депутата Украины Борислава Розенблатта новые обязанности, в том числе, применение электронного средства контроля.