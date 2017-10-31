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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31520 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98780 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150694 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114191 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115045 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111651 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103638 просмотра

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Розенблат подал в суд на НАПК из-за Холодницкого

Розенблат подал в суд на НАПК из-за Холодницкого

Киев  •  УНН

 • 8029 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Народный депутат Борислав Розенблат подал в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за бездействия в связи с одновременным пребыванием Назара Холодницкого в должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры и в "Федерации футбола Украины". Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева, передает УНН.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблата в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - заместителя Генерального прокурора - руководителя САП Назара Холодницкого, голову квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виталия Грушковського и Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Нардеп в частности в своем иске просит суд признать противоправными действия НАПК относительно предоставления разъяснения Н.Холодницкому об отсутствии нарушений законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О прокуратуре" во время занятия им должности в органах прокуратуры и одновременно должности первого вице-президента "Федерации футбола Украины".

"Также Борислав Розенблат просит суд признать противоправной бездеятельность НАПК по неустановлению имеющегося конфликта интересов, нарушений норм этического поведения и политической нейтральности Назаром Холодиницким во время одновременного пребывания на должностях в органах прокуратуры и ФФУ", - отмечается в сообщении.

Нардеп также хочет, чтобы суд признал противоправной бездеятельность, чтобы НАПК в связи с невынашиванием предписаний голове квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и Генеральному прокурору Украины о нарушении руководителем САП требований законодательства.

Отмечается, что предварительное судебное заседание назначено на 28 ноября.

Как сообщал УНН, защитники подали апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, который положил на народного депутата Украины Борислава Розенблатта новые обязанности, в том числе, применение электронного средства контроля.

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