Розенблат подав у суд на НАЗК через Холодницького
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Народний депутат Борислав Розенблат подав до суду на Національне агентство з питань запобігання корупції через бездіяльність у зв’язку з одночасним перебуванням Назара Холодницького на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і у "Федерації футболу України". Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду Києва, передає УНН.
"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до Національного агентства з питань запобігання корупції", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що суд залучив до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача – заступника Генерального прокурора – керівника САП Назара Холодницького, голову Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Віталія Грушковського та Генерального прокурора України Юрія Луценка.
Нардеп зокрема у своєму позові просить суд визнати протиправними дії НАЗК щодо надання роз'яснення Н.Холодницькому стосовно відсутності порушень законів України "Про запобігання корупції" та "Про прокуратуру" під час зайняття ним посади в органах прокуратури та одночасно посади першого віце-президента "Федерації футболу України".
"Також Борислав Розенблат просить суд визнати протиправною бездіяльність НАЗК щодо невстановлення наявного конфлікту інтересів, порушень норм етичної поведінки та політичної нейтральності Назаром Холодиницьким під час одночасного перебування на посадах в органах прокуратури і ФФУ", - зазначається у повідомленні.
Нардеп також хоче, щоб суд визнав протиправною бездіяльність, щоб НАЗК у зв'язку із невинесенням приписів голові Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів та Генеральному прокурору України про порушення керівником САП вимог законодавства.
Зазначається, що попереднє судове засідання призначене на 28 листопада.
Як повідомляв УНН, захисники подали апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який поклав на народного депутата України Борислава Розенблата нові обов’язки, в тому числі, застосування електронного засобу контролю.