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Раздевали догола, заставляли приседать и обрезали волосы: обнародованы свидетельства, как оккупанты пытали украинских женщин-военных

Киев • УНН

 • 500562 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Среди 86 освобожденных из русского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению. Пленных раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы. Такие показания о нарушении рф Женевской конвенции обнародовала омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

Раздевали догола, заставляли приседать и обрезали волосы: обнародованы свидетельства, как оккупанты пытали украинских женщин-военных

Детали

По словам омбудсмена, продолжают поступать новые шокирующие показания о нарушении РФ Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Среди 86 освобожденных из русского плена военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению.

Женщин вывезли на территорию Беларуси, а затем в СИЗО в Брянске (РФ), где женщины подвергались пыткам.

"Пленных раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально.

Кое-кого из женщин-военнопленных заставляли участвовать в съемках пропагандистских сюжетов, требуя перейти на русский язык", - говорится в сообщении.

По словам омбудсмена, такие действия со стороны РФ является нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается на гуманном обращении с военнопленными. Они всегда должны быть защищенными, в частности от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и любопытства публики.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины", - резюмировала Денисова.

Напомним

2 апреля из плена оккупантов были освобождены украинские военнослужащие. Всех шокировал их внешний вид - им русские захватчики обрили головы.

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