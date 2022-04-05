Роздягали догола, змушували присідати та обрізали волосся: оприлюднено свідчення, як окупанти катували українських жінок-військових
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які у неволі були піддані катуванням та жорстокому поводженню. Полонених роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся. Такі свідчення про порушення рф Женевської конвенції оприлюднила омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.
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За словами омбудсмена, продовжують надходять нові шокуючі свідчення про порушення РФ Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
Серед 86 визволених з російського полону військовослужбовців були жінки, які у неволі були піддані катуванням та жорстокому поводженню.
Жінок вивезли на територію Білорусі, а потім до в СІЗО в Брянську (РФ), де жінки піддавалися катуваннюта погрозам.
"Полонених роздягали догола в присутності чоловіків, змушували присідати, обрізали волосся та постійно проводили допити, намагаючись зламати морально.
Декого з жінок-військовополонених примушували брати участь в зйомках пропагандистських сюжетів, вимагаючи перейти на російську мову", - йдеться у повідомленні.
За словами омбудсмена, такі дії з боку РФ є порушенням статті 13 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими. Вони завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки.
"Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України", - резюмувала Денісова.
Нагадаємо
2 квітня з полону окупантів було звільнено українських військовослужбовиць. Всіх шокував їхній зовнішній вигляд - їм російські загарбники поголили голови.