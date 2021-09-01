Развитие украинского флота будет стоить минимум 15 млрд долл. - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Развитие украинского флота будет стоить не менее 15 млрд долларов США. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"По вопросу о строительстве украинского флота и привлечении туда специалистов и денег со стороны США - я завтра (1 сентября - ред.) буду об этом говорить (с президентом США Джо Байденом - ред.). Хочу подчеркнуть: мы не просим подарков, нам они не нужны, нам нужны возможности. Это чтобы наши специалисты, чтобы украинская армия, Министерство обороны, наши оборонные институты, по кибербезопасности, информационные - все эти направления имели доступ к профессиональным специалистам из США и Европы и деньгам, дешевым деньгам, дешевым кредитам, таким, как имеют все в Европе и США", - сказал Зеленский.
"Для нас это важно. Например, строительство флота, наша программа будет стоить как минимум первое начало, первая очередь - 15 млрд долларов", - добавил он.
Детали
Президент также сообщил, что оборонная программа будет стоить Украине 187 млрд грн. Он добавил, что Украина стремится получить от США поддержку не только на словах, но и относительно возможностей.
Что было ранее
В августе Зеленский сообщил, что в Украине до 2035 года планируется реализовать большую программу по развитию Военно-морского флота.
Добавим
Сейчас Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах.
Сегодня, 1 сентября, состоится первая официальная встреча Главы государства и президента США Джо Байдена.
Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетическую безопасность, военное сотрудничество Украины и США и "Северный поток-2".