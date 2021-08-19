Зеленський на зустрічі з Байденом порушить питання розбудови українських ВМС

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“Щодо нашого військово-морського флоту — зараз у нас є три етапи. До 2035 року — будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності — він точно буде до 2024 року. Другий етап вкладається до 2030 року, третій — до 2035 року”, — сказав Зеленський, якого цитує ОП.

“Першою будуватиметься (військово-морська база — ред.) у Бердянську. Ідея — в підтримці цього проекту з боку Європейського Союзу, з боку Великої Британії, США. Ми точно отримали повну підтримку цього проекту з боку Великої Британії. У мене буде зустріч з президентом США, і це (розбудова Військово-морських сил України — ред.) є частиною нашої зустрічі і частиною "Кримської платформи”, — повідомив Зеленський.

Деталі

Так, Президент зауважив, що в Україні створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. Окрім того, планують розпочати розбудову військово-морських баз.

Також Глава держави зазначив, що питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж є частиною деокупації Криму.

За його словами, Україна збільшує присутність флоту союзників з країн НАТО в акваторії Чорного й Азовського морів.

“Це не тільки питання Sea Breeze, це і ставлення, і постійна робота, співпраця нашого Міністерства оборони зі США та країнами Євросоюзу. Також у нас є реальні домовленості в цьому напрямі з Туреччиною та Великою Британією”, — наголосив Глава держави.

Що було раніше

У жовтні минулого року Зеленський заявив, що в Україні почали будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону.