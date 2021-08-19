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Зеленский на встрече с Байденом поднимет вопрос развития украинских ВМС

Зеленский на встрече с Байденом поднимет вопрос развития украинских ВМС

Киев  •  УНН

 • 16925 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию Военно-морского флота. Вопрос поднимут и на встрече лидеров Украины и США, ожидаемой в конце августа. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам из Крыма, передает УНН.

Цитата:

"Что касается нашего военно-морского флота – сейчас у нас есть три этапа. До 2035 года – строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности – он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий – до 2035 года", - сказал Зеленский, которого цитирует ОП.

"Первой будет строиться (военно-морская база – ред.) в Бердянске. Идея – в поддержке этого проекта со стороны Европейского Союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие Военно-морских сил Украины – ред.) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы", - сообщил Зеленский.

Детали

Так, Президент отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз.

Также Глава государства отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации Крыма.

По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.

"Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны со США и странами Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией", – подчеркнул Глава государства.

Что было ранее

В октябре прошлого года Зеленский заявил, что в Украине начали строить две государственных украинских военно-морских базы для защиты Черноморского региона.

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