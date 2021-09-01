Розбудова українського флоту коштуватиме мінімум 15 млрд дол. - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Розбудова українського флоту коштуватиме щонайменше 15 млрд доларів США. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час презентації програми трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона, передає кореспондент УНН.
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“Щодо питання про будівництво українського флоту і залучення туди фахівців і грошей з боку США — я завтра (1 вересня - ред.) буду про це говорити (з президентом США Джо Байденом — ред.). Хочу підкреслити: ми не просимо подарунків, нам вони не потрібні, нам потрібні можливості. Це щоб наші спеціалісти, щоб українська армія, Міністерство оборони, наші безпекові інституції, кібербезпекові, інформаційні — усі ці напрями мали доступ до фахових спеціалістів зі США та Європи і грошей, дешевих грошей, дешевих кредитів, таких, як мають всі в Європі і США”, — сказав Зеленський.
“Для нас це важливо. Наприклад, будівництво флоту, наша програма коштуватиме як мінімум перший початок, перша черга — 15 млрд доларів”, — додав він.
Деталі
Президент також повідомив, що оборонна програма буде коштувати Україні 187 млрд грн. Він додав, що Україна прагне отримати від США підтримку не лише на словах, але і щодо можливостей.
Що було раніше
У серпні Зеленський повідомив, що в Україні до 2035 року планують реалізувати велику програму з розбудови Військово-морського флоту.
Додамо
Наразі Президент Володимиро Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах.
Сьогодні, 1 вересня відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави та президента США Джо Байдена.
Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.