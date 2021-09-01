Розбудова українського флоту коштуватиме мінімум 15 млрд дол. - Президент

Цитата:

“Щодо питання про будівництво українського флоту і залучення туди фахівців і грошей з боку США — я завтра (1 вересня - ред.) буду про це говорити (з президентом США Джо Байденом — ред.). Хочу підкреслити: ми не просимо подарунків, нам вони не потрібні, нам потрібні можливості. Це щоб наші спеціалісти, щоб українська армія, Міністерство оборони, наші безпекові інституції, кібербезпекові, інформаційні — усі ці напрями мали доступ до фахових спеціалістів зі США та Європи і грошей, дешевих грошей, дешевих кредитів, таких, як мають всі в Європі і США”, — сказав Зеленський.

“Для нас це важливо. Наприклад, будівництво флоту, наша програма коштуватиме як мінімум перший початок, перша черга — 15 млрд доларів”, — додав він.

Деталі

Президент також повідомив, що оборонна програма буде коштувати Україні 187 млрд грн. Він додав, що Україна прагне отримати від США підтримку не лише на словах, але і щодо можливостей.

Що було раніше

У серпні Зеленський повідомив, що в Україні до 2035 року планують реалізувати велику програму з розбудови Військово-морського флоту.

Додамо

Наразі Президент Володимиро Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах.

Сьогодні, 1 вересня відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави та президента США Джо Байдена.

Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.