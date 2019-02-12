Разбойное нападение на пенсионерку совершено в Житомирской области

Трое нападавших проникли в дом женщины через окно. Они напали на пенсионерку 75-летнюю пенсионерку, избили ее и связали электрическим проводом. После этого злоумышленники потребовали деньги и другие ценности. Им удалось завладеть золотыми серьгами и деньгами в сумме около двух тысяч гривен. После чего злоумышленники скрылись с места совершения нападения.



По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.



Напомним, в Житомирской области совершено разбойное нападение на бухгалтера лесхоза.