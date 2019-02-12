Разбойное нападение на пенсионерку совершено в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Неустановленные лица в масках совершили разбойное нападение на пенсионерку в ее же доме. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Трое нападавших проникли в дом женщины через окно. Они напали на пенсионерку 75-летнюю пенсионерку, избили ее и связали электрическим проводом. После этого злоумышленники потребовали деньги и другие ценности. Им удалось завладеть золотыми серьгами и деньгами в сумме около двух тысяч гривен. После чего злоумышленники скрылись с места совершения нападения.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.
Напомним, в Житомирской области совершено разбойное нападение на бухгалтера лесхоза.