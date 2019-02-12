Розбійний напад на пенсіонерку скоєний на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Невстановлені особи в масках скоїли розбійний напад на пенсіонерку в її ж помешканні. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Троє нападників проникли до будинку жінки через вікно. Вони напали на пенсіонерку 75-річну пенсіонерку, побили її та зв’язали електричним дротом. Після цього зловмисники почали вимагати гроші та інші цінності. Їм вдалося заволодіти золотими сережками та грошима у сумі близько двох тисяч гривень. Після чого зловмисники зникли з місця скоєння нападу.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 КК України – розбій.
Нагадаємо, на Житомирщині скоєно розбійний напад на бухгалтера лісгоспу.