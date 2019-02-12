На Житомирщині скоєно розбійний напад на бухгалтера лісгоспу

Четверо невстановлених чоловіків у масках, розбивши вікно проникли до приватного будинку. Там вони напали на господарку помешкання, жінку 1971 року народження, яка працює бухгалтером у місцевому лісгоспі. Зловмисники погрожували жінці пістолетом та били її. Грабіжники вимагали віддати їм гроші та цінні речі. Врешті зірвавши з шиї жінки золотий ланцюжок нападники покинули будинок.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 КК України – розбій.



Як повідомляв УНН, за участі неповнолітніх минулого року було скоєно понад 600 грабежів та розбійних нападів.