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На Житомирщині скоєно розбійний напад на бухгалтера лісгоспу

На Житомирщині скоєно розбійний напад на бухгалтера лісгоспу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. В селі Дубрівка Баранівського району Житомирської області невідомі здійснили розбійний напад на помешкання бухгалтера місцевого лісопромислового господарства. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Четверо невстановлених чоловіків у масках, розбивши вікно проникли до приватного будинку. Там вони напали на господарку помешкання, жінку 1971 року народження, яка працює бухгалтером у місцевому лісгоспі. Зловмисники погрожували жінці пістолетом та били її. Грабіжники вимагали віддати їм гроші та цінні речі. Врешті зірвавши з шиї жінки золотий ланцюжок нападники покинули будинок.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 187 КК України – розбій.

Як повідомляв УНН, за участі неповнолітніх минулого року було скоєно понад 600 грабежів та розбійних нападів.

Українські Національні Новини

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