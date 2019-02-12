В Житомирской области совершено разбойное нападение на бухгалтера лесхоза
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В селе Дубровка Барановского района Житомирской области неизвестные совершили разбойное нападение на квартиру бухгалтера местного лесопромышленного хозяйства. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Четверо неустановленных мужчин в масках, разбив окно проникли в частный дом. Там они напали на хозяйку квартиры, женщину 1971 года рождения, которая работает бухгалтером в местном лесхозе. Злоумышленники угрожали женщине пистолетом и били ее. Грабители потребовали отдать им деньги и ценные вещи. В конце сорвав с шеи женщины золотую цепочку нападавшие покинули дом.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.
Как сообщал УНН, с участием несовершеннолетних в прошлом году было совершено более 600 грабежей и разбойных нападений.