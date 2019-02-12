В Житомирской области совершено разбойное нападение на бухгалтера лесхоза

Четверо неустановленных мужчин в масках, разбив окно проникли в частный дом. Там они напали на хозяйку квартиры, женщину 1971 года рождения, которая работает бухгалтером в местном лесхозе. Злоумышленники угрожали женщине пистолетом и били ее. Грабители потребовали отдать им деньги и ценные вещи. В конце сорвав с шеи женщины золотую цепочку нападавшие покинули дом.



По данному факту начато уголовное производство по ст. 187 УК Украины - разбой.



Как сообщал УНН, с участием несовершеннолетних в прошлом году было совершено более 600 грабежей и разбойных нападений.