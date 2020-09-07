Разбойное нападение на АЗС: подростку из Ужгорода вручили подозрение

"По согласованию Ужгородской местной прокуратуры сообщено о подозрении 15-летнему жителю Ужгорода в совершении разбойного нападения на одну из автозаправочных станций в областном центре. Следствием установлено, что сегодня ночью парень ворвался в помещение АЗС на улице Заньковецкой. Угрожая девушке-оператору предметом, похожим на пистолет, завладел денежными средствами в сумме свыше 2500 грн и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в помещение).

"Сейчас он содержится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - указано в сообщении.

Сообщается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Ужгородского отдела Нацполиции Закарпатья при процессуальном руководстве Ужгородского местной прокуратуры.

Напомним, в Ужгороде 15-летний парень с пистолетом напал на АЗС.