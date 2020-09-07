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Розбійний напад на АЗС: підлітку з Ужгорода вручили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. В Ужгороді 15-річному місцевому жителю повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу на одну з автозаправних станцій в обласному центрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області.

Розбійний напад на АЗС: підлітку з Ужгорода вручили підозру

“За погодження Ужгородської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 15-річному мешканцю Ужгорода у вчиненні розбійного нападу на одну з автозаправних станцій в обласному центрі. Слідством встановлено, що сьогодні вночі хлопець увірвався до приміщення АЗС на вулиці Заньковецької. Погрожуючи дівчині-оператору предметом, схожим на пістолет, заволодів грошовими коштами в сумі понад 2500 грн і втік з місця події”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний із проникненням у приміщення).

“Наразі він утримується в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Ужгородського відділу Нацполіції Закарпаття за процесуального керівництва Ужгородської місцевої прокуратури.

Нагадаємо, в Ужгороді 15-річний хлопець з пістолетом напав на АЗС.

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