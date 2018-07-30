Разбойничий дуэт отобрал у пожилой женщины доллары, золото и ноутбук
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. На Киевщине через три месяца после совершения преступления правоохранители задержали вооруженный разбойный дуэт. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.
“Оперативники Броварского отдела полиции установили, разыскали и задержали злоумышленников, которые три месяца назад в балаклавах ворвались в дом 69-летней пенсионерки”, — говорится в сообщении.
Установлено, что под угрозой физического насилия и применения оружия, преступники сорвали с шеи потерпевшей золотую цепочку и забрали все материальные ценности — более 2 тысяч долларов США, ноутбук и другие ювелирные украшения.
Нападающими оказались — 30-летний местный житель и его 31-летний ранее судимый товарищ.
Вещественные доказательства изъяты. Задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Продолжается расследование по рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют парней на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Напомним, в Киевской области группа рэкетиров горячим утюгом пытала предпринимателя и требовала “выкуп”.