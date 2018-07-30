Розбійницький дует відібрав у літньої жінки долари, золото і ноутбук

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КИЇВ. 30 липня. УНН. На Київщині через три місяці після скоєння злочину правоохоронці затримали озброєний розбійний дует. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Київській області, передає УНН.

“Оперативники Броварського відділу поліції встановили, розшукали та затримали зловмисників, які три місяці тому у балаклавах ввірвалися до будинку 69-річної пенсіонерки”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що під погрозою фізичного насильства і застосування зброї, злочинці зірвали з шиї потерпілої золотий ланцюжок і забрали всі матеріальні цінності — понад 2 тисячі доларів США, ноутбук та інші ювелірні прикраси.

Нападниками виявилися — 30-річний місцевий житель і його 31-річний раніше судимий товариш.

Речові докази вилучені. Затриманим повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою.

Триває розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють молодиків на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Нагадаємо, на Київщині група рекетирів гарячою праскою катувала підприємця і вимагала “викуп”.

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