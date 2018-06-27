Разбойника, который инсценировал свою смерть, разыскали через 8 лет и арестовали

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Благодаря прокуратуре области, через 8 лет был разыскан и арестован последний подозреваемый, который в составе организованной преступной группы участвовал в разбойных нападениях на жителей Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

“В настоящее время, учитывая опровержения смерти подсудимого, прокуратурой области инициирован пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ноябре 2009 - январе 2010 года 28-летний мужчина в составе организованной группы, совместно с тремя подельниками (в том числе женщиной, которая выполняла роль наводчицы) совершили 7 разбойных нападений на жителей г.Мариуполя, используя для запугивания жертв пистолет- зажигалку и маскируя лицо шапками с прорезями для глаз. Добычей нападавших были преимущественно сумки, барсетки и кошельки с денежными средствами.

Троицу нападавших задержали и в 2010 году приговорили к 5, 6 и 8 годам лишения свободы. Материалы по четвертому участнику группы были выделены в отдельное производство и он был объявлен в розыск. В дальнейшем правоохранители к материалам оперативно-розыскного дела приобщили справку о смерти лица, из-за чего его розыск был прекращен.

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В дальнейшем отделом надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Донецкой области была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что указанная справка является поддельной, а разыскиваемое лицо жив и проживает в г.Мариуполе.

В настоящее время, то есть через 8 лет после совершения указанных преступлений, мужчина задержан и по ходатайству прокуратуры наконец арестован. Досудебное расследование продолжается.

Кроме этого установлено, что в отношении указанного лица в августе 2009 года в Орджоникидзевский районный суд г.Мариуполя было направлено уголовное дело по ст. 121 ч.2 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). В дальнейшем, 2 марта 2011 года на основании той же справки о смерти, судом уголовное дело было закрыто на основании п. 8 ст. 6 УПК Украины (в связи со смертью лица).

Напомним, в Киеве задержали женщину, которая 13 лет скрывалась от суда за рубежом.

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