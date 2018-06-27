Розбійника, який вдавав свою смерть, розшукали через 8 років і заарештували

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Завдяки прокуратурі області, через 8 років розшукано та заарештовано останнього підозрюваного, який у складі організованої злочинної групи брав участь у розбійних нападах на мешканців Маріуполя. Про це повідомила пресс-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.

“На теперішній час, враховуючи спростування смерті підсудного, прокуратурою області ініційовано перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у листопаді 2009-січні 2010 року 28-річний чоловік у складі організованої групи, спільно з трьома подільниками (у тому числі жінкою, яка виконувала роль навідниці) скоїли 7 розбійних нападів на мешканців м. Маріуполя, використовуючи для залякування жертв пістолет-запальничку та маскуючи обличчя шапками з прорізями для очей. Здобиччю нападників були переважно сумки, барсетки та гаманці з грошовими коштами.

Трійцю нападників було затримано та у 2010 році засуджено до 5, 6 та 8 років позбавлення волі. Матеріали щодо четвертого учасника групи виділені в окреме провадження та його оголошено у розшук. У подальшому правоохоронцями до матеріалів оперативно-розшукової справи долучено довідку про смерть особи, через що його розшук припинено.

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У подальшому відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області було проведено перевірку, в ході якої встановлено, що вказана довідка є підробленою, а розшукувана особа жива та проживає у м. Маріуполі.

На даний час, тобто через 8 років після скоєння вказаних злочинів, чоловіка затримано та за клопотанням прокуратури нарешті заарештовано. Досудове розслідування триває.

Крім цього встановлено, що відносно вказаної особи у серпні 2009 року до Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя направлено кримінальну справу за ст. 121 ч.2 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). В подальшому, 2 березня 2011 року на підставі тієї ж довідки про смерть, судом кримінальну справу закрито на підставі п. 8 ст. 6 КПК України (у зв’язку зі смертю особи).

Нагадаємо, у Києві затримали жінку, яка 13 років переховувалась від суду за кордоном.

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