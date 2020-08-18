Ротань назвал список игроков сборной Украины U-21 перед матчами квалификации ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Опубликован список игроков молодежной сборной команды Украины U-21, вызванных на сбор для подготовки и участия в квалификационных выездных матчах чемпионата Европы-2021 с Данией (4 сентября) и Финляндией (8 сентября). Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
Сбор команды Руслана Ротаня, в состав которой вошли 24 игрока, начнется 28 августа.
Состав молодежной сборной Украины выглядит следующим образом:
Вратари: Дмитрий Резник (“Ворскла” Полтава), Олег Билык (“Александрия”), Анатолий Трубин (“Шахтер” Донецк).
Защитники: Ефим Конопля (“Десна” Чернигов), Данил Скорко, Александр Сирота, Илья Забарный (все — “Динамо” Киев), Владислав Дубинчак (СК “Днепр-1” Днепр), Евгений Чеберко (“Ласка”, Австрия), Владислав Бабогло (“Александрия”).
Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца, Богдан Леднев (все — “Динамо” Киев), Арсений Батагов, Александр Назаренко (оба — СК “Днепр-1” Днепр), Максим Лунев ( “Заря” Луганск), Евгений Смирный (“Колос” Ковалевка), Максим Чех, Алексей Кащук, Дмитрий Топалов (все — “Мариуполь”), Виктор Корниенко, Артем Бондаренко (оба — “Шахтер” Донецк).
Нападающие: Эрик Шуранов (“Нюрнберг”, Германия), Даниил Сикан (“Шахтер” Донецк).
Примечательно, что групповой турнир отбора продлен до ноября 2020 года, а плей-офф отменен. Девять победителей групп и пять лучших сборных, которые займут вторые места, выйдут в финальную часть, где присоединятся к хозяевам соревнований — Венгрии и Словении.
Добавим, сейчас украинская молодежка идет 4-й в таблице — 3 очка и отставание от румын (2 ступень) составляет 7 баллов.