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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 101720 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 107185 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127148 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101186 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102017 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Ротань назвал список игроков сборной Украины U-21 перед матчами квалификации ЧЕ

Ротань назвал список игроков сборной Украины U-21 перед матчами квалификации ЧЕ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Опубликован список игроков молодежной сборной команды Украины U-21, вызванных на сбор для подготовки и участия в квалификационных выездных матчах чемпионата Европы-2021 с Данией (4 сентября) и Финляндией (8 сентября). Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.

Сбор команды Руслана Ротаня, в состав которой вошли 24 игрока, начнется 28 августа.

Состав молодежной сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Дмитрий Резник (“Ворскла” Полтава), Олег Билык (“Александрия”), Анатолий Трубин (“Шахтер” Донецк).

Защитники: Ефим Конопля (“Десна” Чернигов), Данил Скорко, Александр Сирота, Илья Забарный (все — “Динамо” Киев), Владислав Дубинчак (СК “Днепр-1” Днепр), Евгений Чеберко (“Ласка”, Австрия), Владислав Бабогло (“Александрия”).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца, Богдан Леднев (все — “Динамо” Киев), Арсений Батагов, Александр Назаренко (оба — СК “Днепр-1” Днепр), Максим Лунев ( “Заря” Луганск), Евгений Смирный (“Колос” Ковалевка), Максим Чех, Алексей Кащук, Дмитрий Топалов (все — “Мариуполь”), Виктор Корниенко, Артем Бондаренко (оба — “Шахтер” Донецк).

Нападающие: Эрик Шуранов (“Нюрнберг”, Германия), Даниил Сикан (“Шахтер” Донецк).

Примечательно, что групповой турнир отбора продлен до ноября 2020 года, а плей-офф отменен. Девять победителей групп и пять лучших сборных, которые займут вторые места, выйдут в финальную часть, где присоединятся к хозяевам соревнований — Венгрии и Словении.

Добавим, сейчас украинская молодежка идет 4-й в таблице — 3 очка и отставание от румын (2 ступень) составляет 7 баллов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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