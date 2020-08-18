Ротань назвав список гравців збірної України U-21 перед матчами кваліфікації ЧЄ

Збір команди Руслана Ротаня, до складу якої ввійшли 24 гравці, розпочнеться 28 серпня.

Склад молодіжної збірної України виглядає наступним чином:

Воротарі: Дмитро Різник (“Ворскла” Полтава), Олег Білик (“Олександрія”), Анатолій Трубін (“Шахтар” Донецьк).

Захисники: Юхим Конопля (“Десна” Чернігів), Даніл Скорко, Олександр Сирота, Ілля Забарний (усі — “Динамо” Київ), Владислав Дубінчак (СК “Дніпро-1” Дніпро), Євген Чеберко (“ЛАСК”, Австрія), Владислав Бабогло (“Олександрія”).

Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Сергій Булеца, Богдан Лєднєв (усі — “Динамо” Київ), Арсеній Батагов, Олександр Назаренко (обидва — СК “Дніпро-1” Дніпро), Максим Луньов (“Зоря” Луганськ), Євген Смирний (“Колос” Ковалівка), Максим Чех, Олексій Кащук, Дмитро Топалов (усі — “Маріуполь”), Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко (обидва — “Шахтар” Донецьк).

Нападники: Ерік Шуранов (“Нюрнберг”, Німеччина), Данило Сікан (“Шахтар” Донецьк).

Примітно, що груповий турнір відбору продовжено до листопада 2020 року, а плей-офф скасовано. Дев’ять переможців груп і п’ять кращих збірних, що посядуть другі місця, вийдуть до фінальної частини, де приєднаються до господарів змагань — Угорщини та Словенії.

Додамо, наразі українська молодіжка йде 4-ю у таблиці — 3 очки і відставання від румунів (2 сходинка) складає 7 балів.