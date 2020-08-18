Ротань назвав список гравців збірної України U-21 перед матчами кваліфікації ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Оприлюднено список гравців молодіжної збірної команди України U-21, викликаних на збір для підготовки та участі у кваліфікаційних виїзних матчах чемпіонату Європи-2021 з Данією (4 вересня) та Фінляндією (8 вересня). Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
Збір команди Руслана Ротаня, до складу якої ввійшли 24 гравці, розпочнеться 28 серпня.
Склад молодіжної збірної України виглядає наступним чином:
Воротарі: Дмитро Різник (“Ворскла” Полтава), Олег Білик (“Олександрія”), Анатолій Трубін (“Шахтар” Донецьк).
Захисники: Юхим Конопля (“Десна” Чернігів), Даніл Скорко, Олександр Сирота, Ілля Забарний (усі — “Динамо” Київ), Владислав Дубінчак (СК “Дніпро-1” Дніпро), Євген Чеберко (“ЛАСК”, Австрія), Владислав Бабогло (“Олександрія”).
Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Сергій Булеца, Богдан Лєднєв (усі — “Динамо” Київ), Арсеній Батагов, Олександр Назаренко (обидва — СК “Дніпро-1” Дніпро), Максим Луньов (“Зоря” Луганськ), Євген Смирний (“Колос” Ковалівка), Максим Чех, Олексій Кащук, Дмитро Топалов (усі — “Маріуполь”), Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко (обидва — “Шахтар” Донецьк).
Нападники: Ерік Шуранов (“Нюрнберг”, Німеччина), Данило Сікан (“Шахтар” Донецьк).
Примітно, що груповий турнір відбору продовжено до листопада 2020 року, а плей-офф скасовано. Дев’ять переможців груп і п’ять кращих збірних, що посядуть другі місця, вийдуть до фінальної частини, де приєднаються до господарів змагань — Угорщини та Словенії.
Додамо, наразі українська молодіжка йде 4-ю у таблиці — 3 очки і відставання від румунів (2 сходинка) складає 7 балів.