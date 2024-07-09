Ростовскую область атаковали десятки дронов
Киев • УНН
Несколько десятков беспилотников были уничтожены и подавлены в разных районах Ростовской области во время массированной атаки рано утром.
Несколько десятков БПЛА уничтожены и подавлены в разных районах Ростовской области, сообщил российский губернатор Василий Голубев, передает УНН.
Детали
"Около двух часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в разных районах региона", - написал он в телеграм-канале.
"В результате воздушной атаки в Родионово-Несвитайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет", - добавил он.
По данным Голубева, на месте падения остатков БПЛА вспыхнула сухая растительность в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован.
"Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА. Информация уточняется", - добавил губернатор.
В Ростовской области после взрывов загорелась электроподстанция9 июля 2024, 00:38 • 5171 просмотр