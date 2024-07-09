Ростовскую область атаковали десятки дронов

Несколько десятков БПЛА уничтожены и подавлены в разных районах Ростовской области, сообщил российский губернатор Василий Голубев, передает УНН.

Детали

"Около двух часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БПЛА. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в разных районах региона", - написал он в телеграм-канале.

"В результате воздушной атаки в Родионово-Несвитайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. На место выехал пожарный расчет", - добавил он.

По данным Голубева, на месте падения остатков БПЛА вспыхнула сухая растительность в Ростове-на-Дону, пожар ликвидирован.

"Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА. Информация уточняется", - добавил губернатор.

В Ростовской области после взрывов загорелась электроподстанция