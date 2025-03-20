россияне за ночь выпустили по Купянску более 30 КАБов: есть погибший и 3 раненых

В Харьковской области российская авиация всю ночь наносила удары по Купянску, выпустив более 30 КАБов по центральной части города, один человек погиб, трое получили ранения, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Вражеская авиация целую ночь наносила удары по Купянску. Фиксируем ухудшение ситуации с безопасностью в городе. Враг не прекращает атаковать гражданские и инфраструктурные объекты и терроризировать мирных людей. Более 30 КАБов попали в центральную часть города. Во время массированной атаки оккупантов ранения получили трое местных жителей. Один человек погиб