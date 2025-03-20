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россияне за ночь выпустили по Купянску более 30 КАБов: есть погибший и 3 раненых

Киев • УНН

 • 10719 просмотра

Российская авиация всю ночь наносила удары по Купянску, выпустив более 30 КАБов по центральной части города. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.

россияне за ночь выпустили по Купянску более 30 КАБов: есть погибший и 3 раненых

В Харьковской области российская авиация всю ночь наносила удары по Купянску, выпустив более 30 КАБов по центральной части города, один человек погиб, трое получили ранения, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Вражеская авиация целую ночь наносила удары по Купянску. Фиксируем ухудшение ситуации с безопасностью в городе. Враг не прекращает атаковать гражданские и инфраструктурные объекты и терроризировать мирных людей. Более 30 КАБов попали в центральную часть города. Во время массированной атаки оккупантов ранения получили трое местных жителей. Один человек погиб

- написал Синегубов.

Профильные службы на утро, по его словам, продолжали ликвидировать последствия вражеских ударов. "Ситуация в Купянске остается напряженной", - отметил Синегубов.

В течение минувших суток, по данным Синегубова, российские войска обстреливали Харьковщину в трех районах, больше всего пострадал Купянск. Есть погибший и 4 раненых, повреждены жилые дома, админздание. Также повреждена амбулатория общей практики-семейной медицины в Шиповатом.

ГУНП в области показало последствия атак рф.

В Купянске авиаударом россиян убит мужчина, ранена женщина19.03.25, 22:28 • 15254 просмотра

Юлия Шрамко

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