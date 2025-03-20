росіяни за ніч випустили по Куп'янську понад 30 КАБів: є загиблий та 3 поранених

У Харківській області російська авіація всю ніч завдавала ударів по Куп'янську, випустивши понад 30 КАБів по центральній частині міста, одна людина загинула, троє отримали поранення, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ворожа авіація цілу ніч завдавала ударів по Купʼянську. Фіксуємо погіршення безпекової ситуації в місті. Ворог не припиняє атакувати цивільні та інфраструктурні об‘єкти та тероризувати мирних людей. Понад 30 КАБів влучили по центральній частині міста. Під час масованої атаки окупантів поранення отримали троє місцевих жителів. Одна людина загинула - написав Синєгубов.

Профільні служби на ранок, з його слів, продовжували ліквідувати наслідки ворожих ударів. "Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою", - зазначив Синєгубов.

Протягом минулої доби, за даними Синєгубова, російські війська обстрілювали Харківщину у трьох районах, найбільше постраждав Куп'янськ. Є загиблий та 4 поранених, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля. Також пошкоджено амбулаторію загальної практики-сімейної медицини у Шипуватому.

ГУНП в області показало наслідки атак рф.

У Куп'янську авіаударом росіян вбито чоловіка, поранено жінку