Россияне во время учений в Балтийском море уничтожили свой траулер "Капитан Лобанов"

В рыболовный траулер "Капитан Лобанов" попала ракета российского Балтийского флота. Об этом подключение телеканала "Дождь" со ссылкой на родителей одного из членов экипажа, передает УНН.

Детали

Известие, происшествие случилось 19 марта, на траулере погибло трое членов экипажа, еще четверо получили ранения.

Ракета, попавшая в траулер, была выпущена во время учений Балтийского флота. Перед инцидентом члены экипажа "Капитана Лобанова" собирались лечь спать, ракета упала на рубку капитана.

Местные власти заявляют, что на борту траулера произошел пожар, а причина инцидента пока что неизвестны. Кроме того, власти сообщают только об одном погибшем.

Когда забрали тех, кто выжил, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они планируют написать, что произошло "возгорание". Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки полностью нет, ее просто снесло говорит источник телеканала "Дождь".

Выживших отправили в госпиталь в город Пионерск, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Дождь" сообщает, что в госпитале пострадавших допросили сотрудники ФСБ, которые попросили членов экипажа не распространять информацию об инциденте. Еще одна ракета, по словам источника телеканала, упала в рыболовные сети.

Российские СМИ включают, что во время учений 19 марта стрельбы провели корвет "Бойкий" из бортового артиллерийского вооружения.

После завершения стрельбы экипаж отрабатывал нанесение удара противокорабельными ракетами Х-35 ракетного комплекса "Уран" по кораблям условного противника с выполнением электронных пусков.

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