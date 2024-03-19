В россии загорелся и затонул траулер "капитан лобанов": что известно

российский траулер "капитан лобанов" затонул в Балтийском море. Предварительно, из-за взрыва на борту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.

Детали

По предварительной информации, взрыв произошел в Балтийском море в 10-мильной зоне, недалеко от побережья калининградской области.

Около 11 утра корабль подал сигнал бедствия.

На борту траулера было 7 человек экипажа, четверо пострадали. По словам источников Telegram- канала Baza, по меньшей мере один человек погиб. Причины взрыва неизвестны.

Дополнение

Как пишет Baza, "капитан Лобанов" тонет не впервые - в 2021 году рыболовецкое судно завалилось набок во время спуска на воду, после чего частично затонуло. Тогда никто не пострадал.

Напомним

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов" неподалеку от Керченского пролива. Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

За последние два года полномасштабного вторжения Украина уничтожила 27 кораблей черноморского флота россии, включая подводную лодку, и повредила еще 15 судов, находящихся на ремонте.