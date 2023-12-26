россияне выпустили с десяток снарядов по Никопольщине: есть разрушения

Сегодня, 26 декабря, россияне трижды обстреляли Никопольщину на Днепропетровщине. Предварительно обошлось без погибших и раненых. Об этом со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, передает УНН.

Детали

Три артобстрела Никопольщины за день. Все - по Марганецкой громаде. В общем оккупанты выпустили с десяток снарядов. Повреждены 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. Разбитый парник - резюмировал Лысак.

По его словам, информация о разрушениях еще уточняется. Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Он добавил, что взрывы раздавались также в Днепровском районе, там работало ПВО. На остальной территории региона - спокойно.

Дополнение

Сегодня в Днепровском районе Днепропетровской области силам ПВО удалось сбить две российские управляемые авиационные ракеты Х-59.

Напомним,

российские войска атаковали Чернобаевку, ранив четырех человек. Все госпитализированы с ранениями средней и тяжелой степени тяжести.