россияне выпустили с десяток снарядов по Никопольщине: есть разрушения
Киев • УНН
россияне трижды обстреляли Днепропетровскую область выпустив с десяток снарядов по Никопольщине. Обошлось без жертв и пострадавших.
Сегодня, 26 декабря, россияне трижды обстреляли Никопольщину на Днепропетровщине. Предварительно обошлось без погибших и раненых. Об этом со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, передает УНН.
Детали
Три артобстрела Никопольщины за день. Все - по Марганецкой громаде. В общем оккупанты выпустили с десяток снарядов. Повреждены 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. Разбитый парник
По его словам, информация о разрушениях еще уточняется. Повсюду обошлось без погибших и пострадавших.
Он добавил, что взрывы раздавались также в Днепровском районе, там работало ПВО. На остальной территории региона - спокойно.
Дополнение
Сегодня в Днепровском районе Днепропетровской области силам ПВО удалось сбить две российские управляемые авиационные ракеты Х-59.
Напомним,
российские войска атаковали Чернобаевку, ранив четырех человек. Все госпитализированы с ранениями средней и тяжелой степени тяжести.
россияне выпустили с десяток снарядов по Никопольщине: есть разрушения
россияне трижды обстреляли Днепропетровскую область выпустив с десяток снарядов по Никопольщине. Обошлось без жертв и пострадавших.
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