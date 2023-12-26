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россияне выпустили с десяток снарядов по Никопольщине: есть разрушения

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 16:53  •  20011 просмотра

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россияне трижды обстреляли Днепропетровскую область выпустив с десяток снарядов по Никопольщине. Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня, 26 декабря, россияне трижды обстреляли Никопольщину на Днепропетровщине. Предварительно обошлось без погибших и раненых. Об этом со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, передает УНН

Детали 

Три артобстрела Никопольщины за день. Все - по Марганецкой громаде. В общем оккупанты выпустили с десяток снарядов. Повреждены 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. Разбитый парник

- резюмировал Лысак. 

По его словам, информация о разрушениях еще уточняется. Повсюду обошлось без погибших и пострадавших. 

Он добавил, что взрывы раздавались также в Днепровском районе, там работало ПВО. На остальной территории региона - спокойно.

Дополнение 

Сегодня в Днепровском районе Днепропетровской области силам ПВО удалось сбить две российские управляемые авиационные ракеты Х-59. 

Напомним,

российские войска атаковали Чернобаевку, ранив четырех человек. Все госпитализированы с ранениями средней и тяжелой степени тяжести.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
росіяни випустили з десяток снарядів по Нікопольщині: є руйнування
Russians fired about a dozen shells at Nikopol district: there are destructions
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