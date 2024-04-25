россияне весь день продолжают обстрелы Донецкой области, еще 3 человека погибли - ОВА

Российские войска продолжают обстрелы Донецкой области, в результате погибли еще 3 человека - в Удачном из-за ракетного удара рф и Кураховке из-за атаки артиллерией врага, сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

россияне продолжают весь день обстреливать Донецкую область - еще 3 человека погибли. Под огонь попало Удачное - по предварительной информации, россияне ударили по поселку ракетой. Там 2 человека погибли и 1 ранен. Также 1 человек погиб и 2 дома повреждены в Кураховке - ее враг обстрелял из ствольной артиллерии - сообщил Филашкин в Telegram.

По его словам, окончательные последствия обстрелов еще предстоит установить.

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