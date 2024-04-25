войска рф весь день атакуют Донецкую область: пять человек погибли, еще 8 ранены

Оккупационные войска РФ весь день обстреливают Донецкую область. В течение суток в регионе погибли по меньшей мере 5 гражданских, еще 8 человек получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, 25 апреля 2024 года с самого утра оккупационные войска наносят многочисленные атаки по населенным пунктам Покровского района.

В частности, в пгт Кураховка, с. Новоалександровка и пгт Очеретино в результате обстрелов погибли трое местных жителей 56, 67 и 69 лет.

Также в городах Горняк и Красногоровка получили ранения четверо мужчин.

Также под прицел армии рф попал пгт Удачное. По предварительным данным, враг атаковал его ракетой "Искандер-М". Двое мужчин получили ранения, несовместимые с жизнью. Множественные осколочные ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских в возрасте от 28 до 42 лет - резюмировали в Офисе генерального прокурора.

Сейчас под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним

Утром россияне нанесли массированный удар по Донецкой области. Тогда в результате обстрелов по меньшей мере один человек погиб и еще пятеро получили ранения.