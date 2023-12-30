россияне вечером обстреляли Херсон: есть погибший

российские военные сегодня вечером обстреляли жилой дом в Херсоне, известно об одном погибшем. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Вечером российская армия обстреляла жилой дом в Херсоне. Известно об одном погибшем человеке в результате вражеского удара - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, информация еще уточняется.

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Также армия рф сегодня обстреляла Антоновку Херсонской области. В результате атаки во дворе дома погиб мужчина.

Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине. Как сообщили в Херсонской ОВА, повреждены школа, административное здание и магазин.