россияне вечером обстреляли Херсон: есть погибший

Эксклюзив
Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
  •  101114 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Эксклюзив
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
  •  109605 просмотра

Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  137706 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  167000 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  206921 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  251248 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  260464 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  261440 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  220215 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  213511 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  195514 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  193418 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  198190 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  180279 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  169409 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-vecherom-obstrelyali-kherson-yest-pogibshii

россияне вечером обстреляли Херсон: есть погибший

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 17:25  •  23843 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли жилой дом в Херсоне, в результате чего погиб один человек.

российские военные сегодня вечером обстреляли жилой дом в Херсоне, известно об одном погибшем. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН

Вечером российская армия обстреляла жилой дом в Херсоне. Известно об одном погибшем человеке в результате вражеского удара

- написал Прокудин в Telegram.

По его словам, информация еще уточняется.

Дополнение 

Также армия рф сегодня обстреляла Антоновку Херсонской области. В результате атаки во дворе дома погиб мужчина. 

Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли Михайловку на Херсонщине. Как сообщили в Херсонской ОВА, повреждены школа, административное здание и магазин.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни ввечері обстріляли Херсон: є загиблий
Russians shelled Kherson in the evening: one killed
Новости по теме

россияне вечером обстреляли Херсон: есть погибший

Российские войска обстреляли жилой дом в Херсоне, в результате чего погиб один человек.

Война •   •  23843 просмотра
россияне вечером обстреляли Херсон: есть погибший

В Днепре из-за падения обломков ракеты загорелся пожар, на Никопольщине в результате обстрелов есть пострадавшие

Обломки снарядов вызвали пожар в Днепре, а обстрел в Никопольском районе ранил женщину и повредил инфраструктуру.

Война •   •  25509 просмотра
В Днепре из-за падения обломков ракеты загорелся пожар, на Никопольщине в результате обстрелов есть пострадавшие

В Харькове раздаются взрывы

В Харькове прогремели взрывы, жителей призывают быть в укрытиях.

Война •   •  23041 просмотра
В Харькове раздаются взрывы

Враг запустил "шахеды": под угрозой юг - ПС ВСУ

Российские беспилотники "шахид" нацелены на Николаевскую, Херсонскую и Днепропетровскую области в Украине.

Война •   •  24985 просмотра
Враг запустил "шахеды": под угрозой юг - ПС ВСУ

Германия передаст 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

Германия предоставила Украине кредит в размере 24 млн евро и грант в размере 0,5 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Экономика •   •  23130 просмотра
Германия передаст 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины

На Киевщине подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома и сбежал

15-летний парень взорвал гранату во время конфликта в киевском многоквартирном доме, ранив себя и еще одного человека, после чего сбежал.

Криминал и ЧП •   •  21753 просмотра
На Киевщине подросток взорвал гранату в подъезде жилого дома и сбежал

Враг ударил по прифронтовой ТЭС в Донецкой области: есть отключения электроснабжения

Вражеские обстрелы остановили работу ТЭС в Донецкой области, что привело к отключению электроэнергии. Пострадавших нет.

Война •   •  24015 просмотра
Враг ударил по прифронтовой ТЭС в Донецкой области: есть отключения электроснабжения

Зеленский провел итоговую Ставку: определили стратегию Сил обороны на 2024-год

Зеленский провел итоговую Ставку, на которой были подведены военные итоги 2023-го года и определена стратегия Сил обороны на следующий год.

Война •   •  24648 просмотра
Зеленский провел итоговую Ставку: определили стратегию Сил обороны на 2024-год

Атака рф на Одессу 29 декабря: количество жертв увеличилось до пяти

Количество погибших в результате ракетного обстрела Одессы 29 декабря возросло до пяти человек, среди которых 77-летний мужчина.

Война •   •  23125 просмотра
Атака рф на Одессу 29 декабря: количество жертв увеличилось до пяти

Враг массированно обстрелял Семеновку на Черниговщине: есть погибший и разрушения

В результате российского обстрела Семеновки погиб один человек и повреждены более 30 домов.

Война •   •  23207 просмотра
Враг массированно обстрелял Семеновку на Черниговщине: есть погибший и разрушения