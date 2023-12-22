россияне в Мариуполе готовят провокацию с большим количеством жертв гражданских под новогодние праздники - Андрющенко

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
  •  75051 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
  •  135166 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
  •  148848 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
  •  139671 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
  •  135043 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
  •  134501 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
  •  129934 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  119572 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  111885 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
20 декабря  •  143079 просмотра

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Эксклюзив
Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
20 декабря  •  134308 просмотра

Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

Эксклюзив
В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
19 декабря  •  157657 просмотра

В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103036 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146209 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  143200 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-v-mariupole-gotovyat-provokatsiyu-s-bolshim-kolichestvom-zhertv-grazhdanskikh-pod-novogodnie-prazdniki-andryushchenko

россияне в Мариуполе готовят провокацию с большим количеством жертв гражданских под новогодние праздники - Андрющенко

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 08:25  •  7651 просмотра

Read in English

Советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне планируют теракт с большим количеством жертв среди гражданского населения в Мариуполе во время новогодних праздников, и призвал жителей города избегать массовых мероприятий.

Россияне под руководством фсб собираются организовать теракт во временно оккупированном Мариуполе с большим количеством жертв гражданского населения в новогодние праздники. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

 Для обеспечения стремительного роста уровня доносов, ускорения выявления членов украинского сопротивления и проукраинского актива в городе, обеспечения безопасности от корректировок атак и уменьшения растущей поддержки ВСУ на оккупированных территориях, россияне под руководством фсб собирают организовать теракт с большим количеством жертв гражданского населения в новогодние праздники

- написал Андрющенко в Telegram.

Как отмечается, это следует из переписки и частных разговоров в оккупационной администрации Мариуполя.

Андрющенко настойчиво просит мариупольцев воздержаться от посещения массовых мероприятий на Новый год или российское рождество.

Россиянам и мраZоти, что уже приняла участие, как Моргун и Киор. Опомнись. Мы - знаем. Мы документируем. У нас будет достаточно доказательств. Мы физически не можем помешать отсюда, но весь мир узнает - поверьте. Мы умеем это делать лучше вас. Так что, одумайтесь и откажитесь

- призвал Андрющенко.

В небе над Украиной ночью сбили 24 из 28 "шахедов"22 декабрь 2023, 06:19 • 74373 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни в Маріуполі готують провокацію з великою кількістю жертв цивільних під новорічні свята - Андрющенко
Andriushchenko: Russians in Mariupol are preparing a provocation with a large number of civilian casualties for the New Year holidays
Новости по теме

россияне в Мариуполе готовят провокацию с большим количеством жертв гражданских под новогодние праздники - Андрющенко

Советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне планируют теракт с большим количеством жертв среди гражданского населения в Мариуполе во время новогодних праздников, и призвал жителей города избегать массовых мероприятий.

Война •   •  7651 просмотра
россияне в Мариуполе готовят провокацию с большим количеством жертв гражданских под новогодние праздники - Андрющенко

Блокада на границе с Польшей: в очереди застряли 3,9 тыс. грузовиков

Блокада польских перевозчиков привела к тому, что на границе с Украиной в очереди стоят 3,9 тысячи грузовиков. Наибольшее скопление грузовиков наблюдается на пункте пропуска "Ягодин", где ожидают около 1 700 грузовиков.

Общество •   •  8631 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очереди застряли 3,9 тыс. грузовиков

"Новое" лицо со старыми схемами: кто в "гуманитарном штабе" Гройсмана отвечает за создание сетки избирателей

Кто в "гуманитарном штабе" Гройсмана отвечает за создание сетки избирателей.

Политика •   •  46015 просмотра
"Новое" лицо со старыми схемами: кто в "гуманитарном штабе" Гройсмана отвечает за создание сетки избирателей

Последствия падения обломков "шахеда" в Соломенском районе Киева: УНН снял кадры с квадрокоптера

Обломки сбитых беспилотников "Шахид" в Киеве вызвали пожары и повреждения зданий в трех районах, два человека пострадали. УНН опубликовал кадры последствий падения беспилотника в Соломенском районе, снятые с квадрокоптера.

Война •   •  14401 просмотра
Последствия падения обломков "шахеда" в Соломенском районе Киева: УНН снял кадры с квадрокоптера

После санкций США танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию - СМИ

Почти 5 миллионов баррелей российской нефти "Сокол" задерживаются на пути в Индию из-за новых санкций США, направленных против танкеров, которые нарушают установленные "Большой семеркой" ценовые лимиты. Санкции, которые коснулись восьми судов, в том числе шести из государственной компании "Совкомфлот", привели к тому, что корабли застряли у индийского побережья.

Новости Мира •   •  11883 просмотра
После санкций США танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию - СМИ

Чешское правительство объявило государственный траур в память о жертвах стрельбы в Карловом университете

Правительство Чехии объявило 23 декабря днем национального траура по жертвам стрельбы в Карловом университете, где 14 человек были убиты студентом, который также погиб. Граждан призывают почтить память погибших минутой молчания.

Новости Мира •   •  10592 просмотра
Чешское правительство объявило государственный траур в память о жертвах стрельбы в Карловом университете

"Роби своє": сотни украинцев запустили собственное дело благодаря конкурсу бизнес-идей от МХП-Громаді

Сотни украинцев начали собственный бизнес, включая выпечку хлеба и экофермерство, благодаря конкурсу бизнес-идей "Роби своє", организованному "МХП-Громаді", несмотря на продолжающиеся военные вызовы. Победители получили финансирование на реализацию своих инновационных проектов, ориентированных на потребности громад.

Общество •   •  11154 просмотра
"Роби своє": сотни украинцев запустили собственное дело благодаря конкурсу бизнес-идей от МХП-Громаді

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание.

Экономика •   •  75051 просмотра
Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Непогода оставила без света 387 населенных пунктов в Украине

Непогода оставила без света 387 населенных пунктов в Украине, задев пять областей, движение по основным дорогам есть.

Общество •   •  13863 просмотра
Непогода оставила без света 387 населенных пунктов в Украине

Вражеская атака дронов: в Киевской области обломки повредили три дома

Обломки российского беспилотника повредили три частных дома в Киевской области, один из них загорелся, но его быстро потушили; о жертвах не сообщается.

Война •   •  16667 просмотра
Вражеская атака дронов: в Киевской области обломки повредили три дома