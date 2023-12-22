россияне в Мариуполе готовят провокацию с большим количеством жертв гражданских под новогодние праздники - Андрющенко
Киев • УНН
Советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне планируют теракт с большим количеством жертв среди гражданского населения в Мариуполе во время новогодних праздников, и призвал жителей города избегать массовых мероприятий.
Россияне под руководством фсб собираются организовать теракт во временно оккупированном Мариуполе с большим количеством жертв гражданского населения в новогодние праздники. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
Для обеспечения стремительного роста уровня доносов, ускорения выявления членов украинского сопротивления и проукраинского актива в городе, обеспечения безопасности от корректировок атак и уменьшения растущей поддержки ВСУ на оккупированных территориях, россияне под руководством фсб собирают организовать теракт с большим количеством жертв гражданского населения в новогодние праздники
Как отмечается, это следует из переписки и частных разговоров в оккупационной администрации Мариуполя.
Андрющенко настойчиво просит мариупольцев воздержаться от посещения массовых мероприятий на Новый год или российское рождество.
Россиянам и мраZоти, что уже приняла участие, как Моргун и Киор. Опомнись. Мы - знаем. Мы документируем. У нас будет достаточно доказательств. Мы физически не можем помешать отсюда, но весь мир узнает - поверьте. Мы умеем это делать лучше вас. Так что, одумайтесь и откажитесь
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россияне в Мариуполе готовят провокацию с большим количеством жертв гражданских под новогодние праздники - Андрющенко
Советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне планируют теракт с большим количеством жертв среди гражданского населения в Мариуполе во время новогодних праздников, и призвал жителей города избегать массовых мероприятий.
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