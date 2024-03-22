россияне утром ударили по Змиевке в Херсонской области, погиб человек - ОВА

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По подозрению Службы безопасности Украины, коллаборационист в оккупированном Крыму вербовал местных школьников в российскую военную организацию "Юнармия", настраивая их против Украины и обучая тактике ведения боевых действий.
Гибель мамы спортсменки из-за атаки рф: Минмолодежьспорт и НОК Украины призвали отстранить россиян и белорусов от международных соревнований
Мать украинской спортсменки Светланы Мальковой погибла во время нападения россиян на Николаев. Министерство молодежи и спорта Украины и НОК призывают отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, включая Олимпийские игры.
Две ракеты "Искандер" и 17 С-300 россияне выпустили по Харькову и области утром - полиция
Российские войска выпустили две ракеты "Искандер-М" и семнадцать ракет С-300 по энергетическим объектам Харькова и области утром 22 марта, по сообщению украинских официальных лиц.
В Украине два полноценно функционирующих лагеря для военнопленных - Минюст
В Украине есть два полноценно функционирующих лагеря для российских военнопленных, тогда как третий еще не был полностью запущен.
На Запорожье уже 15 травмированных из-за атаки рф: в ОВА показали последствия
15 человек были ранены и 3 погибли в результате массированной российской атаки на Запорожскую область 22 марта. Повреждены более 40 жилых домов.
На Запорожье россияне завезли врачей из удмуртии, из-за недоверия к местным - Центр нацсопротивления
российские оккупационные войска на оккупированных территориях Украины привлекают врачей из рф на ротационной основе из-за нехватки медицинских кадров, поскольку не доверяют местным врачам.
Среди западных банков есть предубеждение относительно использования доходов активов рф в пользу Украины
Некоторые западные банки предостерегают против плана ЕС использовать поступления от замороженных российских активов для финансирования вооружений для Украины, опасаясь дорогостоящих судебных процессов после ослабления санкций.
Литва передала Украине системы для борьбы с беспилотниками
22 марта Литва передала Украине системы противодействия беспилотникам. Страна продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку, включая оружие, боеприпасы, беспилотники, средства противодействия беспилотникам, обучение и ремонт оборудования.
"Противник имеет больший ресурс, но всему свое время": Павлюк отметил, что рф делает все возможное и невозможное, чтобы продолжать наступательные действия
россия использует все имеющиеся ресурсы для продолжения наступательных действий на фронте, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.