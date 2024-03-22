россияне утром ударили по Змиевке в Херсонской области, погиб человек - ОВА 2 часа назад • 11831 просмотра

Вербовал крымских детей в "Юнармию" рашистов: соратник аксенова получил подозрение 2 часа назад • 12805 просмотра

Гибель мамы спортсменки из-за атаки рф: Минмолодежьспорт и НОК Украины призвали отстранить россиян и белорусов от международных соревнований 2 часа назад • 11965 просмотра

Две ракеты "Искандер" и 17 С-300 россияне выпустили по Харькову и области утром - полиция 2 часа назад • 12351 просмотра

В Украине два полноценно функционирующих лагеря для военнопленных - Минюст 2 часа назад • 17319 просмотра

На Запорожье уже 15 травмированных из-за атаки рф: в ОВА показали последствия 2 часа назад • 16081 просмотра

На Запорожье россияне завезли врачей из удмуртии, из-за недоверия к местным - Центр нацсопротивления 2 часа назад • 13921 просмотра

Среди западных банков есть предубеждение относительно использования доходов активов рф в пользу Украины 2 часа назад • 17533 просмотра

Литва передала Украине системы для борьбы с беспилотниками 2 часа назад • 14842 просмотра