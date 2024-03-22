На Херсонщине из-за российского обстрела села Садовое пострадал местный житель

Из-за вчерашнего российского обстрела села Садовое Херсонской области пострадал местный житель. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

Сегодня в больницу обратился 47-летний мужчина, который вчера в обед попал под вражеский удар, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что он получил легкие ранения - взрывную травму и контузию. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Напомним

За прошедшие сутки противник обстреливал Токаревку, Берислав, Тягинку, Кизомыс, Казацкое, Белозерку, Велетенское, Новоберислав, Антоновку, Зимовник, Садовое, Камышаны, Станислав, Широкую Балку, Дудчаны, Золотую Балку и город Херсон. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 получили ранения. Повреждены жилые кварталы, объекты инфраструктуры и здания.