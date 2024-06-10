россияне утром ударили по громаде в Харьковской области, есть погибший и двое раненых

В Харьковской области сегодня утром российские оккупанты нанесли удар, предположительно, с использованием КАБ, по Дергачевской громаде, убив одного мирного жителя и ранив еще двоих, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В 09:30 оккупанты ударили по Дергачевской громаде. Погиб один гражданский человек, двое получили ранения. По предварительной информации, враг применил КАБ - написал Синегубов в Telegram.

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