Женщина ранена в Купянске-Узловом в Харьковской области из-за ночной атаки рф

Женщина получила ранения в Купянске-Узловом ночью, дома, автомобили и элеватор повреждены накануне в нескольких населенных пунктах Харьковской области из-за обстрелов российских войск, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, ситуация за минувшие сутки следующая:

01:52, поселок Купянск-Узловой. В результате вражеского обстрела ранена женщина.

17:13, Харьков, Киевский район. В результате авиационного обстрела были повреждены дома, частный автомобиль.

3:59, поселок Золочев, Богодуховский район. В результате обстрела частного предприятия горел автомобиль.

21:03, село Черкасские Тишки, Харьковский район. В результате обстрела горел частный дом.

09:56, село Белый Колодец, Чугуевский район. Территория частного предприятия. В результате обстрела КАБ повреждено частично сооружение элеватора.

"На Харьковском направлении состоялось пять боевых столкновений без успеха для противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать наши подразделения в районах Волчанска, Липцев и западнее глубокого. На Купянском и Лиманском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Штурмовые действия противника успехов не имели, ситуация контролируемая. продолжаются две вражеские атаки в районах песчаного и Грековки", - сообщил Синегубов в Telegram.

В результате удара рф КАБом по Харькову повреждены 4 жилых дома