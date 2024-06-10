Жінку поранено у Куп'янську-Вузловому на Харківщині через нічну атаку рф
Київ • УНН
Російські обстріли пошкодили будинки, автомобілі та елеватор у декількох н.п. Харківської області, є поранена.
Жінка отримала поранення у Куп'янську-Вузловому вночі, будинки, автомобілі та елеватор пошкоджено напередодні в декількох населених пунктах Харківської області через обстріли російських військ, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Зі слів Синєгубова, ситуація за минулу добу наступна:
- 01:52, селище Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок ворожого обстрілу поранена жінка.
- 17:13, Харків, Київський район. Внаслідок авіаційного обстрілу були пошкоджені будинки, приватний автомобіль.
- 3:59, селище Золочів, Богодухівський район. Внаслідок обстрілу приватного підприємства горів автомобіль.
- 21:03, село Черкаські Тишки, Харківський район. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
- 09:56, село Білий Колодязь, Чугуївський район. Територія приватного підприємства. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено частково споруду елеватора.
"На Харківському напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спроби атакувати наші підрозділи в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого. На Куп'янському та Лиманському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії противника успіхів не мали, ситуація контрольована. Тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки", - повідомив Синєгубов у Telegram.
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