Внаслідок удару рф КАБом по Харкову пошкоджені 4 житлові будинки
Київ • УНН
9 червня російський удар по Харкову пошкодив 4 житлові будівлі.
Чотири приватних будинки зазнали пошкоджень від удару росіян КАБом по Харкову сьогодні, 9 червня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає УНН.
Внаслідок удару КАБом по житловому будинку пошкоджені чотири приватних будинки, паркан, гараж та один автомобіль. Цього разу, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених
У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що 9 червня орієнтовно о 17:10 зс рф завдали авіаудар по Київському району Харкова.
За попередніми даними, ворог застосував по місту УМПБ Д-30.
Раніше УНН повідомляв, що під час ворожого удару КАБом по Харкову росіяни влучили по відкритій території між приватними будинками.