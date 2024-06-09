В результате удара рф КАБом по Харькову повреждены 4 жилых дома

Четыре частных дома получили повреждения от удара россиян КАБом по Харькову сегодня, 9 июня. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает УНН.

В результате удара КАБомпо жилому дому повреждены четыре частных дома, забор, гараж и один автомобиль. На этот раз, к счастью, обошлось без погибших и раненых - написал Терехов.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что 9 июня ориентировочно в 17:10 ВС рф нанесли авиаудар по Киевскому району Харькова.

По предварительным данным, враг применил по городу УМПБ Д-30.

Ранее УНН сообщал, что во время вражеского удара КАБом по Харькову россияне попали по открытой территории между частными домами.