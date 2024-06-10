росіяни вранці вдарили по громаді на Харківщині, є загиблий та двоє поранених
Київ • УНН
У Харківській області російські окупанти завдали удару, ймовірно, з використанням КАБ, по населеному пункту Дергачівський о 09: 30, убивши одного мирного жителя і поранивши ще двох.
У Харківській області сьогодні вранці російські окупанти завдали удару, імовірно, з використанням КАБ, по Дергачівській громаді, убивши одного мирного жителя і поранивши ще двох, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
О 09:30 окупанти вдарили по Дергачівській громаді. Загинув один цивільний чоловік, двоє отримали поранення. За попередньою інформацією, ворог застосував КАБ
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