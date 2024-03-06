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россияне утром ударили по Донецкой области, есть жертва

россияне утром ударили по Донецкой области, есть жертва

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 09:39  •  3442 просмотра

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63-летняя женщина умерла от ранений, полученных во время обстрела села Нетайлово Очеретинской громады.

Женщина стала жертвой утреннего вражеского обстрела села в Очеретинской громаде в Донецкой области, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

1 человек погиб в результате обстрела Нетайлово Очеретинской громады. Село попало под огонь в половине девятого утра - 63-летняя женщина получила смертельную рану и умерла на пути в больницу

- написал Филашкин в Telegram.

Дополнение

По данным полиции Донецкой области, за сутки в области зафиксировано 10 вражеских атак на жилые кварталы. Под обстрелами находились 9 населенных пунктов: города Горняк, Красногоровка, Новогродовка, поселки Ильинка, Очеретино, села Никаноровка, Новомихайловка, Рай-Александровка, Червоное. Армия рф била авиабомбами, ОТРК "Искандер-М", РСЗО "Ураган", "Град", артиллерией. Повреждено 15 гражданских объектов, среди них 8 жилых домов, здания предприятия, ЛЭП.

По Новогродовке оккупанты ударили управляемой авиабомбой КАБ-100, повредили предприятие.

Из артиллерии россияне накрыли Красногоровку - убили 72-летнего мужчину.

"Сегодня после полуночи россия попала по центру Покровска четырьмя ракетами С-300. Ранен 37-летний гражданский житель. Разрушениям подверглись учебное заведение, предприятие, жилые дома", - сообщили в полиции области в соцсетях.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
росіяни вранці вдарили по Донеччині, є жертва
Russians strike in Donetsk region in the morning, one casualty
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россияне утром ударили по Донецкой области, есть жертва

63-летняя женщина умерла от ранений, полученных во время обстрела села Нетайлово Очеретинской громады.

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