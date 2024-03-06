росіяни вранці вдарили по Донеччині, є жертва
Київ • УНН
63-річна жінка померла від поранень, отриманих під час обстрілу села Нетайлове Очеретинської громади.
Жінка стала жертвою ранкового ворожого обстрілу села в Очеретинській громаді у Донецькій області, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
1 людина загинула внаслідок обстрілу Нетайлового Очеретинської громади. Село потрапило під вогонь о пів на дев'яту ранку - 63-річна жінка отримала смертельну рану і померла на шляху до лікарні
Доповнення
За даними поліції Донеччини, за добу в області зафіксовано 10 ворожих атак на житлові квартали. Під обстрілами перебували 9 населених пунктів: міста Гірник, Красногорівка, Новогродівка, селища Іллінка, Очеретине, села Никанорівка, Новомихайлівка, Рай-Олександрівка, Червоне. Армія рф била авіабомбами, ОТРК "Іскандер-М", РСЗВ "Ураган", "Град", артилерією. Пошкоджено 15 цивільних об’єктів, серед них 8 житлових будинків, будівлі підприємства, ЛЕП.
По Новогродівці окупанти вдарили керованою авіабомбою КАБ-100, пошкодили підприємство.
З артилерії росіяни накрили Красногорівку – вбили 72-річного чоловіка.
"Сьогодні після опівночі росія поцілила по центру Покровська чотирма ракетами С-300. Поранено 37-річного цивільного жителя. Руйнувань зазнали заклад освіти, підприємство, житлові будинки", - повідомили у поліції області у соцмережах.