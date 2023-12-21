россияне утром обстреляли Никополь: есть погибшие и раненый
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Никополь, в результате чего погибли две женщины и был ранен пожилой мужчина; атака также повредила жилые дома и линию электропередач.
Российские войска в четверг утром из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области, погибли две женщины. Также ранения получил пожилой мужчина, сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Утром российская армия обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии. Захватчики убили двух женщин - 60 и 46 лет. Ранен 86-летний мужчина. Его спасатели вытащили из разбитого дома. Пострадавшего забрали в больницу
В результате вражеской атаки повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Задета линия электропередач.
Информацию о последствиях удара рф еще уточняют, указал Лысак.
Дополнение
В Днепропетровской области ночью "минуснули" два вражеских беспилотника, а ранее вечером российские войска попали по Никополю, есть повреждения.
россияне утром обстреляли Никополь: есть погибшие и раненый
Российские войска обстреляли Никополь, в результате чего погибли две женщины и был ранен пожилой мужчина; атака также повредила жилые дома и линию электропередач.
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