россияне уничтожили более 1,5 миллиона украинских книг за неполный июль

За неполный июль в Украине было уничтожено более 1,5 миллиона книг. Российские удары разрушили типографии, уничтожили склады издательств и сотни тысяч учебников, которые должны были попасть в украинские школы в начале учебного года. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, передает УНН.

Детали

По словам Кирилла Буданова, российские ракеты разрушили типографии, сожгли склады издательств и уничтожили сотни тысяч учебников, предназначенных для украинских школьников.

Это сознательное продолжение культурного геноцида, который Москва ведет против Украины столетиями. Именно в эти июльские дни 1863 года Российская империя издала Валуевский циркуляр, запретивший печать большинства книг на украинском языке. Через 13 лет Эмский указ почти полностью уничтожил украинское книгоиздание. Цель была неизменной – лишить украинцев языка, культуры, образования и исторической памяти - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Он также отметил, что сегодня Украина имеет собственное государство и войско, а украинское книгоиздание будет восстановлено.

Но Москва застряла в своем историческом болоте и не поняла главного. Сегодня Украина имеет собственное государство и собственное войско. За каждой украинской книгой, за каждой типографией, за каждой библиотекой стоят Силы обороны Украины. Мы восстановим типографии и напечатаем новые книги. Никакие циркуляры и указы не смогли уничтожить украинское слово. Не смогут этого сделать и российские ракеты - подчеркнул Кирилл Буданов.

Напомним

российское министерство образования включило в рекомендованную литературу для учащихся книги, посвященные войне в Украине. Таким образом, власть интегрирует пропаганду в образовательный процесс.