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россияне уничтожают украинский собор в оккупированном Севастополе: у Зеленского отреагировали

россияне уничтожают украинский собор в оккупированном Севастополе: у Зеленского отреагировали

Киев  •  УНН

9 апреля 2024, 12:31  •  5127 просмотра

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В оккупированном Крыму россияне демонтировали купол кафедрального собора Православной Церкви Украины. В Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым назвали это очередным шагом систематического уничтожения религиозной свободы на полуострове.

В оккупированном Крыму россияне демонтировали купол Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги. Представительство президента Украины в АР Крым называет это уничтожением свободы вероисповедания, передает УНН.

Детали 

Представительство осуждает очередные противоправные шаги российской оккупационной администрации в Крыму, направленные на уничтожение свободы вероисповедания, в частности против Православной Церкви Украины 

- говорится в заявлении Представительства президента Украины в АР Крым

Отмечается, что 8 апреля в оккупированном Симферополе по решению оккупационной администрации был демонтирован купол Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги.

В Представительстве подчеркивают, что россияне системно уничтожают все украинское в оккупированном Крыму и постоянно преследуют Православную Церковь Украины. Таким образом москва хочет, чтобы на оккупированной территории остались исключительно лояльные кремлю религиозные структуры, в частности русской православной церкви. 

Представительство отмечает, что уничтожение ячейки Православной Церкви Украины в Крыму и последовательные преследования граждан Украины на территории оккупированного полуострова по религиозным и этническим признакам является нарушением норм международного права 

- добавили в ведомстве. 

Дополнение

В Представительстве рассказали, что с начала временной оккупации Крыма в 2014 году продолжается административное, судебное и силовое давление оккупационной администрации РФ на Крымскую епархию ПЦУ с целью прекращения ее деятельности на полуострове. 

Следствием давления на Крымскую епархию ПЦУ стало резкое уменьшение ее приходов и священников. До начала оккупации в Крыму насчитывалось 49 религиозных общин (приходы, миссии, братства, монастырь), а к началу полномасштабного вторжения российской федерации в Украину 24 февраля 2022 года оставалось - 7. 

После начала полномасштабного вторжения и объявления путинской мобилизации, россия начала преследовать священнослужителей ПЦУ в Крыму и незаконно выдавать им повестки, что заставило последних покинуть территорию оккупированного Крыма.

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Митрополит Климент заявил, что Крымская епархия в условиях, сначала незаконной оккупации Крыма, а затем полномасштабной войны, развязанной РФ, прекратила сущностно свое существование. Уже в мае 2023 года произошел захват оккупантами Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.

Представительство призвало международное общество и мировое религиозное сообщество отреагировать и осудить преступные преследования в оккупированном Крыму Православной Церкви Украины и уничтожение ее главного храма.

Напомним,

Руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный заявил, что общий срок заключения всех заключенных, осужденных Россией по фейковым обвинениям в оккупированном Крыму, составляет 1230 лет.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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