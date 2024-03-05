Сумарний термін ув'язнення політичних бранців росії в Криму перевищів 1200 років - прокурор Криму
Київ • УНН
В тимчасово окупованому Криму росія засудила понад 100 українців до 1230 років позбавлення волі.
Загальний термін ув’язнення всіх в’язнів, засуджених росією за фейковими звинуваченнями в окупованому Криму, становить 1230 років. Про це повідомляє Медіацентр Україна з посиланням на керівника прокуратури АР Криму та міста Севастополя Ігоря Поночовного, передає УНН.
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В повідомленні йдеться, що росіяни за фейковими звинуваченнями засудили в окупованому Криму близько 117 громадян, призначивши термін покарання від 4 до 19 років позбавлення волі.
Сумарно 1230 років становить загальний термін ув’язнення всіх в’язнів, які засуджені в Криму за політичними, релігійними, національними, етнічними ознаками
Він додав, що з 2017 року прокуратура Криму співпрацює з неурядовими організаціями та міжнародними експертами. Зокрема, вони допомагають правоохоронцям документувати воєнні злочини та злочини росії проти громадян України.
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