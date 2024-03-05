Суммарный срок заключения политических пленников россии в Крыму превысил 1200 лет - прокурор Крыма
Во временно оккупированном Крыму россия приговорила более 100 украинцев к 1230 годам лишения свободы.
Украина добивается от стран ЕС разрешения на экстрадицию военных преступников и коррупционеров
Украина просит у 10 стран-членов ЕС разрешения на экстрадицию военных преступников и лиц, обвиняемых в масштабной коррупции.
В Раде отменили три заседания: причины
Верховная Рада перенесла заседания, запланированные на 6-8 марта, из-за угроз оппозиционных фракций затормозить рассмотрение законопроектов, пока санкционированные депутаты не смогут выезжать за границу.
В "Дії" произошел сбой
Приложение "Дія" в Украине вышло из строя, отображая сообщение об ошибке при открытии, как и предыдущий масштабный сбой, произошедший во время голосования на "Евровидении" в приложении.
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт.
Завершено следствие в отношении экс-нардепа Мураева
Бывшего народного депутата Евгения Мураева будут судить за государственную измену и информационно-подрывную деятельность.
Блокада на границе с Польшей: польские протестующие будут пропускать через пункт "Шегини" в сторону Украины по 12 авто раз в 12 часов
Польские протестующие будут пропускать 12 легковых автомобилей через пункт пропуска "Шегини" в Украину каждые 12 часов, одновременно продолжая блокировать грузовики на шести пограничных переходах.
Глава Минобороны ФРГ Писториус: утечка переговоров немецких офицеров произошла из-за ошибки одного человека
Использование отдельным немецким офицером незащищенного канала передачи данных во время разговора о ракетах "Таурус" из Сингапура позволило перехватить разговор.
россия намерена вмешаться в президентские и парламентские выборы в Молдове - СИБ
Глава Службы информации и безопасности Молдовы предупредил, что россия намерена вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы в Молдове, чтобы подорвать европейскую интеграцию страны и сохранить ее в сфере российского влияния.
В апреле начнутся обучения претендентов на государственные должности на будущих деоккупированных территориях - Ташева
В апреле Украина начинает учебную программу для кандидатов, претендующих на государственные должности на территориях, освобожденных от российской оккупации.