Суммарный срок заключения политических пленников россии в Крыму превысил 1200 лет - прокурор Крыма

Общий срок заключения всех заключенных, осужденных россией по фейковым обвинениям в оккупированном Крыму, составляет 1230 лет. Об этом сообщает Медиацентр Украина со ссылкой на руководителя прокуратуры АР Крыма и города Севастополя Игоря Поночовного, передает УНН.

Детали

В сообщении говорится, что россияне по фейковым обвинениям осудили в оккупированном Крыму около 117 граждан, назначив срок наказания от 4 до 19 лет лишения свободы.

Суммарно 1230 лет составляет общий срок заключения всех заключенных, осужденных в Крыму по политическим, религиозным, национальным, этническим признакам - сказал Игорь Поночовный.

Он добавил, что с 2017 года прокуратура Крыма сотрудничает с неправительственными организациями и международными экспертами. В частности, они помогают правоохранителям документировать военные преступления и преступления россии против граждан Украины.

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