Суммарный срок заключения политических пленников россии в Крыму превысил 1200 лет - прокурор Крыма

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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
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Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

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Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
  •  111514 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
  •  148265 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
  •  168948 просмотра

Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
04.03.24  •  156675 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
04.03.24  •  158013 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  155026 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  241741 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  292183 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Суммарный срок заключения политических пленников россии в Крыму превысил 1200 лет - прокурор Крыма

Во временно оккупированном Крыму россия приговорила более 100 украинцев к 1230 годам лишения свободы.

Политика •   •  12167 просмотра
Суммарный срок заключения политических пленников россии в Крыму превысил 1200 лет - прокурор Крыма

Украина добивается от стран ЕС разрешения на экстрадицию военных преступников и коррупционеров

Украина просит у 10 стран-членов ЕС разрешения на экстрадицию военных преступников и лиц, обвиняемых в масштабной коррупции.

Война •   •  12643 просмотра
Украина добивается от стран ЕС разрешения на экстрадицию военных преступников и коррупционеров

В Раде отменили три заседания: причины

Верховная Рада перенесла заседания, запланированные на 6-8 марта, из-за угроз оппозиционных фракций затормозить рассмотрение законопроектов, пока санкционированные депутаты не смогут выезжать за границу.

Политика •   •  11137 просмотра
В Раде отменили три заседания: причины

В "Дії" произошел сбой

Приложение "Дія" в Украине вышло из строя, отображая сообщение об ошибке при открытии, как и предыдущий масштабный сбой, произошедший во время голосования на "Евровидении" в приложении.

Общество •   •  10806 просмотра
В "Дії" произошел сбой

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт.

Война •   •  54318 просмотра
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Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Завершено следствие в отношении экс-нардепа Мураева

Бывшего народного депутата Евгения Мураева будут судить за государственную измену и информационно-подрывную деятельность.

Криминал и ЧП •   •  11037 просмотра
Завершено следствие в отношении экс-нардепа Мураева

Блокада на границе с Польшей: польские протестующие будут пропускать через пункт "Шегини" в сторону Украины по 12 авто раз в 12 часов

Польские протестующие будут пропускать 12 легковых автомобилей через пункт пропуска "Шегини" в Украину каждые 12 часов, одновременно продолжая блокировать грузовики на шести пограничных переходах.

Общество •   •  13166 просмотра
Блокада на границе с Польшей: польские протестующие будут пропускать через пункт "Шегини" в сторону Украины по 12 авто раз в 12 часов

Глава Минобороны ФРГ Писториус: утечка переговоров немецких офицеров произошла из-за ошибки одного человека

Использование отдельным немецким офицером незащищенного канала передачи данных во время разговора о ракетах "Таурус" из Сингапура позволило перехватить разговор.

Война •   •  17087 просмотра
Глава Минобороны ФРГ Писториус: утечка переговоров немецких офицеров произошла из-за ошибки одного человека

россия намерена вмешаться в президентские и парламентские выборы в Молдове - СИБ

Глава Службы информации и безопасности Молдовы предупредил, что россия намерена вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы в Молдове, чтобы подорвать европейскую интеграцию страны и сохранить ее в сфере российского влияния.

Новости Мира •   •  13058 просмотра
россия намерена вмешаться в президентские и парламентские выборы в Молдове - СИБ

В апреле начнутся обучения претендентов на государственные должности на будущих деоккупированных территориях - Ташева

В апреле Украина начинает учебную программу для кандидатов, претендующих на государственные должности на территориях, освобожденных от российской оккупации.

Война •   •  17405 просмотра
В апреле начнутся обучения претендентов на государственные должности на будущих деоккупированных территориях - Ташева