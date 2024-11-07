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россияне накрыли огнем Казачью Лопань в Харьковской области: пострадал 18-летний парень

россияне накрыли огнем Казачью Лопань в Харьковской области: пострадал 18-летний парень

Киев  •  УНН

13:30 • 4916 просмотра

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Российские оккупанты обстреляли поселок Казачья Лопань на Харьковщине из РСЗО около 11:55. В результате атаки поврежден жилой дом и ранен 18-летний местный житель.

Российские войска обстреляли поселок Казачья Лопань в Харьковской области из РСЗО, поврежден жилой дом и ранен 18-летний парень, пишет УНН со ссылкой на данные Харьковской ОВА в Telegram.

Детали

"Около 11:55 под обстрел попал поселок Казачья Лопань Дергачевской громады. По предварительной информации, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня. В результате обстрела был поврежден жилой дом. Пострадал 18-летний парень, который получил взрывное ранение", - говорится в сообщении.

Пострадавшего, как указано, доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Дополнение

Как сообщили в полиции Харьковщины, за прошедшие сутки военные рф применили против мирных жителей Харьковской области управляемые авиабомбы, FPV-дрон. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, накануне в 16:35 войсками рф нанесен авиаудар, предварительно было попадание трех КАБ на открытой местности (поле) возле села Уды Золочевской громады и один КАБ неподалеку от села Константиновка.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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