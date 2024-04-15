россияне ударили по Славянску ракетой "Гром-Е1" - полиция

российские войска сегодня утром ударили по жилому кварталу Славянска Донецкой области бомбой "Гром-Е1". По предварительной информации, люди не пострадали. Об этом в понедельник сообщило ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.

Детали

Как сообщается, вражеская атака произошла около 6:50. В результате обстрела разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома, учебное заведение, здание банка и шесть гражданских автомобилей.

На месте попадания работают взрывотехники, следственно-оперативная группа полиции, другие профильные службы. Правоохранители обходят близлежащие дома, выясняют, есть ли пострадавшие, какая нужна помощь.

Собранные полицейскими материалы будут направлены в СБУ. Правовая квалификация военного преступления рф - ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Дополнение

Четверо мужчин в возрасте от 36 до 86 лет погибли в результате артиллерийского обстрела Северска Донецкой области прошлой ночью.