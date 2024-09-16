россияне ударили по одной из амбулаторий на Херсонщине - Минздрав
Киев • УНН
российские войска атаковали медицинское учреждение в Херсонской области. За минувшие сутки враг обстрелял 10 населенных пунктов региона, повредив критическую инфраструктуру и жилые дома, 6 человек ранены.
В Херсонской области российские войска нанесли авиаудар по одной из амбулаторий, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава, передает УНН.
Херсонщина. Авиаудар по одной из амбулаторий. Продолжается прицельное уничтожение украинских медучреждений
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В Херсонской областии российские войска за минувшие сутки обстреляли 10 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру, жилые дома, 6 человек получили ранения.